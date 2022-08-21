سيناتور روسي: سنبذل قصارى جهدنا لضمان أمن بلادنا

موسكو-سانا

جدد النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي السيناتور فلاديمير جباروف التأكيد على عزم بلاده بذل قصارى جهدها لضمان أمنها.

واعتبر جباروف في منشور اليوم على قناته عبر تلغرام كما نقلت وكالة نوفوستي أن التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي الناتو ستتراجع بمجرد استماع الحلف إلى مخاوف موسكو حول القضايا الأمنية مذكراً بأن روسيا ليست من “بدأت كل هذا”.

وأوضح السيناتور الروسي أن روسيا حذرت الناتو مراراً وتكراراً من عواقب تجاوز خطوطها الحمراء “لكن الحلف لا يريد سماع أي شيء”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency