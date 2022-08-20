إخماد أربعة حرائق في درعا

درعا-سانا

أخمد فوج إطفاء درعا اليوم أربعة حرائق نشبت في مواقع مختلفة من المدينة دون وقوع أضرار.

وذكر قائد فوج الإطفاء العقيد محمد المحاميد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الحرائق توزعت على حريق نفايات في منطقة البانوراما وحريقي أعشاب يابسة في حي طريق السد و أول طريق بلدة عتمان وحريق كهرباء في حي السبيل.

وأضاف المحاميد ان كوادر الإطفاء أخمدوا الحرائق بسرعة قبل امتدادها وتوسعها داعياً المواطنين للإبلاغ الفوري عن الحرائق والحوادث على الرقم المجاني 113.

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