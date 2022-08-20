افتتاح مهرجان طرطوس المسرحي للهواة بنسخته الثانية

طرطوس-سانا

افتتحت فرقة “سلام للمسرح الراقص” فعاليات مهرجان طرطوس المسرحي للهواة بنسخته الثانية بعرض فني راقص حمل عنوان “من هون وهون” حاكت فيه عبر لوحات راقصة تراث وتقاليد المناطق السورية.

المهرجان الذي تستضيفه خشبة المسرح القومي في طرطوس قال عنه مفيد أحمد من اللجنة المنظمة إنه يشكل نوعاً من الحوار الإبداعي المباشر بين أصحاب العروض المسرحية المشاركة ويتيح فرصة أكبر أمام عشاق المسرح لمشاهدة أكبر عدد منها لافتاً إلى أن المهرجان الذي افتتح بعرض راقص تبدأ عروضه المسرحية يوم غد وعلى مدى ثلاثة أيام.

بدوره مؤسس ومدرب فرقة “سلام” هاني حسن لفت إلى أن العرض الراقص الذي قدمته الفرقة بمشاركة عشرة من أفرادها العشرين بمثابة بانوراما عن تراث سورية بمختلف مكوناتها حيث تحاكي كل لوحة منه نمط وتراث منطقة معينة مشيراً إلى تناغم الفنون المسرحية الراقصة والأعمال التي يقدمها الممثلون على شكل حوار محكي يطرح قصة أو قضية معينة.

واعتبر عدد من أفراد الفرقة ومنهم الطالبان لينا إسماعيل وحيدر طوفان أن الاهتمام بمواهب الشباب والعمل على تطويرها بشكل فني إبداعي يسهم في رغبة أكبر عدد منهم بتنمية تلك المواهب إلى جانب متابعة تحصيلهم العلمي.

فاطمة حسين

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