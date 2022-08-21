إنتر ميلان يفوز على سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق انتر ميلان على ضيفه سبيزيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل أهداف فريق إنتر ميلان كل من اللاعبين لاوتارو مارتينيز وهاكن كالهانغولو وخواكين كوريا في الدقائق 35 و52 و82 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 6 نقاط متصدراً جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي في حين تجمد رصيد سبيزيا عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر في المسابقة.

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