مقتل 16 تركياً وإصابة 29 جراء دهس شاحنة حشداً في ماردين

أنقرة-سانا

قتل 16 شخصاً على الأقل وأصيب 29 آخرون جراء حادث دهس في مدينة ديريك جنوب شرق تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول الناطقة باسم النظام التركي عن وزير الصحة فخر الدين قوجة قوله اليوم “لقي 16 شخصاً حتفهم وأصيب 29 آخرون بينهم 8 في حالة حرجة جراء حادث وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشداً في ديريك بمحافظة ماردين”.

بدوره أعلن وزير العدل بكر بوزداغ فتح تحقيق قضائي في الحادث الذي جاء بعد حادث آخر مشابه اليوم.

وكان 15 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 22 آخرون جراء حادث مشابه في ولاية غازي عنتاب حيث اصطدمت حافلة بفرق إنقاذ كانت تتعامل مع سيارة تدحرجت إلى منحدر على طريق أضنة -غازي عنتاب.

وشهدت تركيا في عام 2021 نحو 395 ألف حادث مروري أودت بحياة 2245 شخصاً فضلاً عن إصابة أكثر من 255 ألفاً آخرين.

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