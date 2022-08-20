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 رعد: استثمار ثرواتنا النفطية حق سيادي

2022-08-20

بيروت-سانا

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنه من حق لبنان السيادي أن يستثمر ثرواته النفطية وأن أي عرقلة لذلك سنواجهها بحزم.

وقال رعد خلال حفل تأبيني في بلدة الزرارية في الجنوب اللبناني: “إننا ماضون بالموقف الحر والأخلاقي الذي يجعلنا أسياداً في التصرف بما نمتلكه في مياهنا وفي أرضنا من ثروات معدنية” لافتاً إلى أن العدو الصهيوني يسوف كعادته في التفاوض وهذا أمر لن نقبل به واستحقاق سنواجهه في الأيام المقبلة.

ودعا رعد الجميع للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد من خلال الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.

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