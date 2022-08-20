أكبر نجم في الكون ليس ضخماً كما يشاع عنه

واشنطن-سانا

كشفت صورة جديدة لأضخم نجم معروف في الكون أنه ليس ضخما كما تردد عنه في ‏السابق.

وذكرت وكالة فرانس برس أن العلماء تمكنوا من التقاط الصورة الأكثر وضوحا للنجم “R136a1” بواسطة تلسكوب “الجوزاء 8.1 م” في تشيلي الذي يعد جزءا من مرصد الجوزاء الدولي الذي تديره نوار لاب التابعة لمؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية.

وكانت الدراسات السابقة أشارت إلى أن كتلة النجم “R136a1” أكبر من كتلة الشمس بما يقارب 250 إلى 320 مرة إلا أن الصورة الجديدة تشير إلى أن كتلته قد تتراوح من 170 إلى 230 مرة فقط من كتلة الشمس.

ووفقاً لعلماء الفلك فان النتائج تشير إلى أن الحد الأعلى لكتل النجم قد تكون أيضا أصغر مما كان يعتقد سابقا.

ولم تتمكن الملاحظات التلسكوبية السابقة للنجم الهائل من الحصول على صور دقيقة بما يكفي لالتقاط جميع الأعضاء النجمية الفردية من العنقود القريب.