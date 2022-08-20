كريستال بالاس يسقط أستون فيلا وخسارة ليستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنكليزي

لندن-سانا

قاد الإيفواري ويلفريد زاها فريقه كريستال بالاس لتخطي ضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن فعاليات الأسبوع الثالث من الدوري الانكليزي الممتاز.

وتقدم الضيوف أولاً عبر اللاعب واتكنز إلا أن الرد كان سريعاً من زاها بمجهود فردي لينتهي الشوط الأول 1-1 وفي الشوط الثاني سجل زاها الهدف الثاني من ركلة جزاء تصدى لها الحارس مارتينيز إلا أن زاها تابعها في المرمى 2-1 وبعد دخوله بلحظات سجل ماتيتا الهدف الثالث لكريستال بالاس مانحاً فريقه الفوز 3-1.

وفي باقي المباريات أنقذ ديمارا غراي فريقه إيفرتون من الهزيمة أمام نوتنغهام فورست وسجل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1 من جهته خسر ليستر سيتي أمام ساوثامبتون 1-2 وفي لقاء آخر فاز فولهام على برينتفورد 3-2.

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