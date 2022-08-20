الشاعرة أليسار عمران توقع كتابين في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

تضمنت الندوة التي نظمتها مديرية الثقافة بالمركز الثقافي العربي بأبو رمانة قراءة في كتابين للشاعرة اليسار عمران هما غاندي وعاشقان إضافة إلى حوار نقدي حول الكتابين وتعريف بالشعر الموزون والنثري.

وتحدث الإعلامي سامر الشغري عن الشعر الموزون الذي كتبته عمران وعن ذاته الفنية وكيفية تعاطيها مع النصوص مستخدمة العاطفة والوزن والتمسك بتوازن الموضوع إضافة إلى كيفية كتابة النثر والخاطرة في كتابها عاشقان.

وحول مجموعتها الثانية عاشقان التي اقتصرت على الشعر المنثور تحدث الشغري عن المنظرين العرب الذين أسسوا لهذا النمط منذ ستينيات القرن الماضي متأثرين بالفرنسية سوزان برنار مشيراً إلى أن عمران خرجت عن الحدود التي وضعت لقصيدة النثر من الإيجاز والتكثيف والرمز حيث لجأت في العديد من نصوصها هنا إلى المباشرة.

وأشارت عمران إلى أنها تكتب نصوصها حسب الحالة العاطفية والإنسانية التي تتعرض لها دون التقيد بحجم النص لأنه يأتي على صورة دفقة شعرية حيث لا تحاول الإضافة أو التعديل عليها لاحقاً لافتة إلى أنها تحاول تزيين نصوصها بما عرفته واطلعت عليه من أدب وشعر عربيين.

وتحدث عدد من الكتاب والمثقفين من الحضور عن انطباعهم عن تجربة الشاعرة وموقعهم فيما يقدم من إصدارات شعرية في الفترة الحالية وعن أهمية تخلي الشعر عن وجدانيته وذاتيته ليواكب قضايا الحياة والناس.

محمد خالد الخضر

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