إيران: الثقة بالولايات المتحدة لا معنى لها في العلاقات الدولية

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن الثقة بالولايات المتحدة في العلاقات الدولية لا معنى لها ويجب أن تكون من خلال اعتماد الضمانات الكافية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن جهرمي قوله في تغريدة على تويتر “أمريكا تخشى إيران المستقلة والقوية.. والثقة بها في العلاقات الدولية لا معنى لها.. وكيفية التعامل معها يجب أن تكون من خلال اعتماد القدرة والضمانات الكافية”.

بدوره قال مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري “إن إيران تنتهج سياسة متوازنة فيما يخص التعامل مع دول العالم دون أن يكون لديها تحيز بحت”.

وأضاف “انطلاقاً من هذه الرؤية تدأب إيران على تعزيز علاقاتها مع الدول كافة التي تحترم مصالحها”.

وبشأن الاتفاق النووي أكد صفري أن وزارة الخارجية سخرت قصارى جهودها في هذا الخصوص كما أن وزير الخارجية الإيراني يجري اتصالات يومية مع نظرائه في مختلف البلدان لإنجاح هذه العملية.