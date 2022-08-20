إندونيسيا تسجل أول إصابة بفيروس جدري القرود

جاكرتا-سانا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم تسجيل أول إصابة بمرض جدري القرود في البلاد.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الوزارة محمد سياهريل قوله في مؤتمر صحفي: إنه تم رصد أول إصابة لمواطن إندونيسي يبلغ من العمر 27 عاماً بعد عودته من السفر من دولة سجلت حالات مؤكدة وهو بحالة جيدة وتظهر عليه أعراض خفيفة فقط ويعزل نفسه في المنزل وأنه يتم تتبع المخالطين للمريض مشيراً إلى أن الحكومة بصدد شراء نحو عشرة آلاف لقاح ضد جدري القرود.

وأبلغت سنغافورة المجاورة لإندونيسيا عن أول حالة إصابة بالمرض الشهر الماضي وأكدت ظهور 15 حالة حتى الخامس من آب الجاري كما أنه وفي مناطق أخرى في جنوب شرق آسيا أكدت الفلبين وتايلاند أيضاً اكتشاف إصابات بالمرض.

يشار إلى أنه وحتى الـ 16 من آب الجاري تم تسجيل 36412 حالة مؤكدة مختبرياً بجدري القرود في العالم و179 حالة إصابة محتملة بما في ذلك 12 حالة وفاة في أنحاء العالم وفق منظمة الصحة العالمية.

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