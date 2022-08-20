حسومات تصل إلى 50%.. افتتاح معرض للقرطاسية والمستلزمات المدرسية في مجمع أفاميا باللاذقية

اللاذقية-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للتجارة في مجمع أفاميا بمدينة اللاذقية معرض القرطاسية والمستلزمات المدرسية بالتزامن مع عدد من الصالات الأخرى التابعة للمؤسسة موزعة على مناطق المحافظة.

وأفرد فرع المؤسسة مساحة تقارب 700 متر مربع في المجمع لعرض تشكيلة من القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية بأسعار أقل من السوق بنسبة تتراوح بين 25 و50 بالمئة.

مدير عام المؤسسة المهندس زياد هزاع اعتبر في تصريح لمراسلة سانا عقب الافتتاح أن هذه المعارض تأتي ضمن دور واهتمام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تدخلها الإيجابي لتأمين مستلزمات المواطنين حتى ينعكس الفارق السعري على المستهلك النهائي مع وضع هامش ربح بسيط يقدر بـ 3 بالمئة.

كما فتحت المؤسسة وفقاً لهزاع باب بيع القرطاسية ومستلزمات المدارس من خلال قرض بسقف 500 ألف ليرة سورية دون فوائد وكفلاء والاكتفاء بتعهد المحاسبين في المؤسسات العامة التي يعمل بها طالب القرض للتسهيل على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود لتوفير احتياجات أبنائهم.

ولفت إلى أن المؤسسة السورية للتجارة توفر منتجات الدفاتر من خلال المطبعة العائدة لها والتي تنتج دفاتر مدرسية بنوعية ممتازة إلى جانب تسوقها المباشر من الموردين الأساسيين لكل مادة وبكميات كبيرة وهو ما يساعدها في الحصول على حسومات كبيرة.

من جهته أشار مدير فرع المؤسسة باللاذقية المهندس سامي هليل إلى أن افتتاح المعرض واكب افتتاح العام الدراسي لتمكين الأسر من توفير مستلزمات أبنائهم بأسعار مناسبة مبيناً أنه بالتوازي مع معرض مجمع أفاميا افتتحت أقسام مماثلة في صالات جبلة والقرداحة والحفة إضافة إلى صالات أخرى في مدينة اللاذقية لتسهيل حصول المواطنين على طلبهم وتوفير احتياجات الطلاب.

وأكد أن الفرع سيتابع واقع بيع القرطاسية والمستلزمات مع الحرص على ترميم النقص في أي مادة لتحقيق أكبر فائدة من العروض المقدمة لتشجيع الأهالي على ارتياد المعرض نتيجة الفارق الكبير بالأسعار بين المؤسسة والأسواق.

فاطمة ناصر

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