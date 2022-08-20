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مستوطنون يعتدون على ممتلكات الفلسطينيين غرب سلفيت

2022-08-20

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون اسرائيليون اليوم على ممتلكات الفلسطينيين في مدينة سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا بلدة كفر الديك غرب سلفيت وداهموا منازل الفلسطينيين فيها ثم حطموا غرفتين وكسروا مستلزمات زراعية لإجبارهم على ترك أراضيهم.

وفي وقت سابق اليوم اقتحم عدد من المستوطنين قرية أم الخير في مسافر يطا جنوب الخليل واعتدوا على رعاة الأغنام فيها لكن الفلسطينيين تصدوا لهم.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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