788 طناً تقديرات إنتاج الإجاص للموسم الحالي في حماة

حماة-سانا

أعلن مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير أن تقديرات إنتاج الإجاص للموسم الحالي تبلغ 788 طناً في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل المديرية.

وأوضح باكير في تصريح لمراسل سانا أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الإجاص تبلغ 2209 هكتارات منها 1665 هكتاراً في الأراضي البعلية والباقي مروياً وبإجمالي عدد أشجار يبلغ 67598 شجرة منها 60585 شجرة مثمرة أغلبها في الأراضي البعلية.

ولفت باكير إلى أن منطقة مصياف تعد من أهم أماكن زراعة أشجار الإجاص في المحافظة حيث تستحوذ على أكثر من 90 بالمئة من المساحات المزروعة بهذه الشجرة تليها منطقتي محردة وصبورة إضافة إلى أماكن متفرقة في قسم حماة الخارجي.

وأشار إلى أن مديرية الزراعة بالمحافظة تقوم بتقديم الشتلات في المشاتل التابعة لها بأسعار مخفضة كما تقدم الإرشادات اللازمة للمزارعين حول طرق مكافحة الآفات والأمراض التي تتعرض لها شجرة الإجاص.

يذكر أن زراعة أشجار الاجاص تتم عادة في شهر آذار بينما يتم إنتاج وتسويق ثمارها خلال أشهر حزيران وتموز وآب.

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