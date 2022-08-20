تخريج 40 سيدة مؤهلة لدخول سوق العمل بمهنة الحلاقة في حماة

حماة-سانا

أقامت جمعية حماية الطفولة للأيتام وذوي الشهداء في حماة حفل تخرج وتكريم لـ 40 امرأة من المستفيدات من دورة الحلاقة النسائية التي نظمها معهد الريادة التعليمي في الجمعية لتأهيلهن لدخول سوق العمل.

وفي تصريحات لمراسل سانا أشارت ناديا كميل عضو مجلس ادارة الجمعية إلى أن الجمعية تعنى برعاية وحماية الاطفال الأيتام منذ ولادتهم وحتى عمر الـ 14 عاماً سواء من أبناء حماة أو الوافدين إليها من مختلف المناطق والمحافظات لافتة إلى أن حفل تخريج دورة الحلاقة النسائية تضمن توزيع أجهزة سيشوار وقص وتصفيف شعر للمستفيدات مجاناً كتشجيع لهن على مزاولة المهنة.

وذكر المشرف العام لمعهد الريادة التعليمي سمير كوجان أن المعهد يحرص على تدريب وتأهيل الأطفال الأيتام والأرامل وكل امرأة ترغب في اكتساب وتعلم مهنة تدر عليها دخلاً مادياً يساعدها في خدمة مجتمعها وإعالة أسرتها وتحسين أوضاعها المعيشية والاجتماعية.

حكم بيات مدير معهد الريادة أوضح أن المعهد لا تقتصر خدماته على رعاية الأطفال وتعليمهم بل تشمل أيضاً التأهيل والتدريب لمهن عدة مثل استخدام الحاسوب وصيانة أجهزة الخلوي والتدريب في مجال السكرتاريه وإدارة الأعمال.

عبدالله الشيخ

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