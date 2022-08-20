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بدء بيع القرطاسية واللوازم المدرسية في صالات السورية للتجارة بدمشق وريفها

2022-08-20

دمشق وريف دمشق-سانا

بدأ فرعا المؤسسة السورية للتجارة بدمشق وريفها اليوم بيع القرطاسية واللوازم المدرسية وذلك بعد طرح تشكيلة واسعة منها في المجمعات والصالات التابعة لهما.

وتشمل تشكيلة السلع وفق القائمين على مراكز البيع مجموعة متنوعة من الدفاتر والأقلام والألوان وأطباق الكرتون والتجليد بجميع القياسات إضافة إلى الألبسة والحقائب المدرسية لكل المراحل بجودة عالية وأسعار منافسة.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة أعلنت السبت الماضي عن فتح باب التقسيط بسقف 500 ألف ليرة دون فوائد لمدة 12 شهراً للراغبين بشراء القرطاسية والألبسة المدرسية من العاملين بالدولة.

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