تسويق 70 ألف طن من البطيخ الأحمر والأصفر في الحسكة

الحسكة-سانا

تميز محصول البطيخ الأحمر والأصفر في محافظة الحسكة للعام الحالي بإنتاجية عالية وتوافر كميات كبيرة في الأسواق المحلية انعكس استقراراً بأسعاره.

وبين رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أن موسم البطيخ كان ناجحاً وذا إنتاجية عالية هذا العام في مختلف المناطق التي يزرع فيها ولا سيما في ريفي مدينتي الحسكة والقامشلي ومنطقة الاستقرار الزراعي الأولى حيث بلغت الكميات المسوقة في أسواق المحافظة من المحصولين لغاية تاريخه 70 ألف طن وعمليات الإنتاج والتسويق مستمرة لغاية نهاية الشهر القادم.

ولفت بلال إلى أن زيادة إقبال فلاحي المحافظة على زراعة البطيخ والتوسع فيها نتيجة قلة تكاليف إنتاجه ومردوده المادي المجزي مشيراً الى أن المساحة المنفذة من البطيخ الأحمر بلغت 2083 هكتاراً من المساحة المخطط زراعتها البالغة 1073 هكتاراً بينما تمت زراعة 454 هكتاراً بمحصول البطيخ الأصفر من أصل 590 هكتاراً المخطط زراعته.

من جهته أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة علي خليف أن أسواق المحافظة تشهد وفرة في مادة البطيخ بصنفيه الأحمر والأصفر ما ساهم في استقرار أسعارها في ظل استمرار توافر المادة طيلة الشهر القادم.

نزار حسن

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