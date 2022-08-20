وزارة التربية تصدر نتائج الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة والشرعية والمهنية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة لدورة عام 2022 الثانية بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية.

وبين وزير التربية الدكتور دارم طباع في تصريح خاص لـ سانا أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بالفرع العلمي بلغ 82773 طالباً وطالبة نجح منهم 66301 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 80.10 بالمئة وأن عدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى-المتقدمين للدورة الثانية” كان 26227 طالباً وطالبة نجح منهم 15451 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 58.91 بالمئة بينما بلغ عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى-المتقدمين للدورة الثانية” 56546 طالباً وطالبة نجح منهم 50850 طالباً ونسبة النجاح 89.93 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية 40490 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 71.60 بالمئة.

وأشار الوزير طباع إلى أنه بنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للفرع العلمي فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين 134815 طالباً وطالبة نجح منهم 89996 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 66.75 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 55.29 بالمئة.

وبالنسبة للفرع الأدبي لفت الوزير طباع إلى أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ 32448 طالباً وطالبة نجح منهم 20710 طلاب وطالبات ونسبة النجاح 63.83 بالمئة حيث كان عدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى- المتقدمين للدورة الثانية” 9355 طالباً وطالبة نجح منهم 3241 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 34.64 بالمئة بينما بلغ عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى -المتقدمين للدورة الثانية 23093 طالباً وطالبة نجح منهم 17469 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 75.65 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية 12930 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 55.99 بالمئة.

وأوضح الوزير طباع انه بنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للفرع الأدبي فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين 70813 طالباً وطالبة نجح منهم 41442 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 58.57 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 54.00 بالمئة.

وفي الشهادة الثانوية الشرعية بين طباع أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ 662 طالباً وطالبة نجح منهم 567 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 85.65 بالمئة حيث كان عدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى – المتقدمين للدورة الثانية 345 طالباً وطالبة نجح منهم 270 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 78.26 بالمئة بينما بلغ عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى – المتقدمين للدورة الثانية 317 طالباً وطالبة نجح منهم 297 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 93.69 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية 218 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 68.76 بالمئة.

وأشار الوزير طباع إلى أنه بنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للشهادة الثانوية الشرعية فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين 1333 طالباً وطالبة نجح منهم 1167 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 87.54 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 65.27 بالمئة.

وفي الشهادة الثانوية المهنية النسوية أوضح طباع أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ 833 طالباً وطالبة نجح منهم 491 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 58.94 بالمئة حيث كان عدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى – المتقدمين للدورة الثانية 450 طالباً وطالبة نجح منهم 232 طالباً ونسبة النجاح 51.56 بالمئة بينما بلغ عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى – المتقدمين للدورة الثانية 383 طالباً وطالبة نجح منهم 259 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 67.62 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية 179 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 46.73 بالمئة.

ولفت الوزير طباع إلى أنه بنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للشهادة الثانوية النسوية فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين 3797 طالباً وطالبة نجح منهم 2932 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 77.21 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 70.40 بالمئة.

وفي الشهادة الثانوية المهنية الصناعية بين طباع أنه بلغ عدد المتقدمين للدورة الثانية 5843 طالباً وطالبة نجح منهم 4080 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 69.83 بالمئة حيث كان عدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى – المتقدمين للدورة الثانية 2238 طالباً وطالبة نجح منهم 1343 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 60.01 بالمئة بينما بلغ عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى – المتقدمين للدورة الثانية 3605 طلاب وطالبات نجح منهم 2737 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 75.92 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية 2086 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 57.86 بالمئة.

ولفت طباع إلى أنه بنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للشهادة الثانوية الصناعية فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين 15755 طالباً وطالبة نجح منهم 10908 طلاب وطالبات ونسبة النجاح 69.23 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 60.71 بالمئة.

وفي الشهادة الثانوية المهنية التجارية بين طباع أن عدد المتقدمين للدورة الثانية بلغ 2527 طالباً وطالبة نجح منهم 1750 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 69.25 بالمئة حيث كان عدد الطلاب المكملين “الذين رسبوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 1397 طالباً وطالبة نجح منهم 900 طالب وطالبة ونسبة النجاح 64.42 بالمئة بينما عدد الطلاب المحسنين “الذين نجحوا في الدورة الأولى” المتقدمين للدورة الثانية 1130 طالباً وطالبة نجح منهم 850 طالباً وطالبة ونسبة النجاح 75.22 بالمئة وعدد الطلاب المستفيدين من التحسين “ازدادت معدلات نجاحهم في الدورة الثانية 627 فكانت نسبة المستفيدين من التحسين 55.48 بالمئة.

ولفت طباع إلى أنه بنتيجة امتحانات الدورة الأولى والثانية للشهادة الثانوية التجارية فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين 7320 طالباً وطالبة نجح منهم 4779 طالباً ونسبة النجاح 65.28 بالمئة وكانت النسبة في الدورة الأولى 52.99 بالمئة.

وأشار طباع إلى أن إصدار النتائج تم بواسطة شبكة التربية للمعلومات وعلى موقع الوزارة.

رحاب علي