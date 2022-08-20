بريطانيا تعلن دخول مناطق عدة من البلاد في حالة الجفاف

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا اليوم دخول وبلز ومناطق عديدة في البلاد حالة الجفاف بسبب قلة الأمطار وموجة الحرارة.ونقلت صحيفة أندبندنت البريطانية اليوم عن مسؤولين بريطانيين قولهم إن قلة هطول الأمطار وموجة الحر التي طال أمدها شكلتا “ضغطاً هائلاً” على الأنهار والخزانات لذلك تم اتخاذ قرار بإعلان حالة الجفاف في العديد من المناطق.

كما تم فرض حظر على استخدام خراطيم المياه في محاولة للحفاظ على الموارد المائية.

وواجهت أجزاء كبيرة من أوروبا أسابيع من درجات الحرارة المرتفعة التي تسببت في اندلاع حرائق غابات كبيرة وأدت لانخفاض منسوب مياه في العديد من الأنهار.

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