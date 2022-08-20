روسيا توقف مؤقتاً إمدادات الغاز عبر السيل الشمالي

موسكو-سانا

أعلنت شركة غازبروم الروسية أن إمدادات الغاز عبر خط انابيب السيل الشمالي “نورد ستريم” ستتوقف تمامًا لثلاثة أيام خلال الفترة من 31 الشهر الجاري إلى 2 أيلول لإجراء أعمال الصيانة الدورية.

ونقلت وكالة انباء تاس عن الشركة قولها في بيان اليوم: “سيتم في 31 آب وقف وحدة ضخ الغاز “التوربين” الوحيد العامل لمدة ثلاثة أيام لإجراء أعمال الخدمات والصيانة الوقائية الدورية المجدولة وفقًا لعقد الصيانة الحالي بمشاركة متخصصين من شركة سيمنز الألمانية”.

وأوضحت الشركة أن “نقل الغاز سيعود إلى مستوى 33 مليون متر مكعب في اليوم عند الانتهاء من العمل وعدم وجود أعطال فنية بالوحدة”.

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