روسيا تكشف عن موعد إطلاق الجيل الجديد من (غلوناس)

موسكو-سانا

توقعت الصناعة الفضائية الروسية أن يكون الخريف القادم موعداً لإطلاق قمر صناعي روسي جديد لينضم إلى منظومة “غلوناس” العالمية لتحديد المواقع.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر في مجال الصناعة الفضائية الروسية قوله: “من المفترض أن يتم إطلاق قمر غلوناس كي2 من الجيل الجديد في الخريف أو أوائل الشتاء هذا العام لينضم إلى المنظومة”.

من جهته ذكر كبير المصممين المشرفين على تطوير المنظومة سيرغي كاروتين أن أقمار “غلوناس كي2” ستوفر دقة كبيرة في تحديد المواقع وستتمتع بمعدل خطأ لا يتجاوز الـ 30 سم.

وتعتبر غلوناس حالياً المنافس الأقوى لمنظومة جي بي اس الأمريكية ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم وكانت روسيا بدأت بتطوير هذه المنظومة في العام 1976 واعتباراً من عام 1982 تم إطلاق العديد من الأقمار الصناعية التي أضيفت إليها وبحلول عام 2010 حققت المنظومة تغطية بنسبة 100 بالمئة لأراضي روسيا وفي 2011 وصل عدد أقمارها إلى 24 أتاحت تغطية شاملة للكرة الأرضية.

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