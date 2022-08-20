فريق الوحدة يتوج بلقب بطولة دوري كرة السلة للرجال لتحت 23 عاماً

دمشق-سانا

احرز فريق الوحدة لقب بطولة دوري كرة السلة للرجال تحت 23عاماً بعد فوزه على الجلاء بنتيجة 71-69 نقطة في المباراة الفاصلة لتحديد بطل المسابقة والتي جمعتهما اليوم بصالة الفيحاء الرياضية بدمشق في إياب الدور النهائي للمسابقة.

الربع الأول انتهى بتقدم الجلاء بواقع 14-10 نقاط لينتصف الوقت بتقدم الوحدة 36-26 نقطة واستمر الوحدة بتقدمه حتى الربع الثالث 47-38 نقطة ليحسم المباراة لمصلحته بنتيجة 71-69.

يشار إلى أنه تم اللجوء إلى المباراة الفاصلة بين الفريقين بعد أن تبادلا الفوز في الدور النهائي حيث فاز الوحدة في لقاء الذهاب بنتيجة 73-58 نقطة بينما فاز الجلاء في مباراة الإياب بنتيجة 52-35 نقطة.

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