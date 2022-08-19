بفوزه على حطين.. الطليعة يتصدر المجموعة الأولى في بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم

حلب-سانا

فاز فريق الطليعة على حطين بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب السابع من نيسان في مدينة حلب ضمن منافسات بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم بنسختها العاشرة ليتصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط.

وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى أندية الطليعة وحطين والحرية والثانية أندية الاتحاد أهلي حلب والكرامة والمجد ويلتقي الحرية مع حطين يوم الأحد القادم والاتحاد مع المجد في اليوم التالي ويختتم الدور الاول بلقاء الاتحاد مع الكرامة يوم الأربعاء المقبل.

وفي الدور نصف النهائي يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري يليه في اليوم التالي مباراة أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى والفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى النهائي الذي سيقام في الثامن والعشرين الجاري.

سامر خزمة

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