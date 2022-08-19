توقف شبكة مترو لندن بسبب إضراب لرفع الأجور

لندن-سانا

توقفت حركة مترو أنفاق لندن اليوم بسبب إضراب العاملين فيها للمطالبة برفع الأجور فيما سجلت ثقة المستهلك البريطاني باقتصاد البلاد أدنى مستوياتها في وقت تتجه المملكة المتحدة نحو ركود بحسب بيانات جديدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم شركة النقل اللندنية قولها “إن الخدمة توقفت في مترو أنفاق لندن وشهدت وسائل النقل العام اضطرابات بسبب إضراب العاملين فيها غداة إضراب كبير مماثل لعمال سكك الحديد”.

وأظهرت بيانات منفصلة اليوم أن ثقة المستهلك في المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها فيما سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعاً مفاجئاً في تموز الماضي بنسبة 0.3 بعد تراجع طفيف في حزيران الماضي.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء البريطاني دارين مورغان “إن عمليات الشراء على الإنترنت ارتفعت فيما ارتفعت مبيعات الوقود مع وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن الطقس شديد الحرارة أدى إلى تراجع أعداد المسافرين.

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