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المشغل الجديد لمشروع سخالين2 للطاقة في روسيا يباشر عمله

2022-08-19

موسكو-سانا

أعلن المشغل الجديد لمشروع الغاز الروسي سخالين2 أنه باشر اليوم رسمياً بتنفيذ الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية المرتبطة بالمشروع.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الشركة قولها في بيان اليوم “تم نقل ممتلكات وحقوق والتزامات وموظفي سخالين للطاقة وهي الشركة المشغلة لمشروع سخالين2 إلى الشركة الجديدة مع الحفاظ على حقوق الموظفين الحالية في الضمان الاجتماعي والمكافآت”.

وفي نهاية حزيران الماضي أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً بتطبيق إجراءات استثنائية في قطاع الطاقة وتأميم شركة سخالين للطاقة لتصبح ملكاً للحكومة الروسية وذلك رداً على عقوبات بعض الدول الغربية ضد موسكو وقبل قرار التأميم كانت شركة الطاقة رويال داتش شل تمتلك حصة في المشروع بنسبة 27.5 بالمئة فيما كانت تمتلك الشركتان اليابانيتان ميتسوبيشي وميتسوي حصة بنسبة 22.5 بالمئة.

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