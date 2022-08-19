روسيا وكازاخستان تستعدان لإطلاق مناورات مشتركة قريباً

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن وزارتي الدفاع الروسية والكازاخستانية تستعدان لإجراء مناورات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال لقائه نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في مدينة سوتشي الروسية: تعمل وزاراتنا وهيئاتنا واللجنة الحكومية المشتركة بشكل نشيط مضيفاً: تستعد وزارات الخارجية والدفاع في البلدين لإجراء فعاليات مختلفة بما في ذلك المناورات المشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي حالياً كلاً من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.

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