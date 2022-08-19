فوز الطليعة والنواعير في دوري كرة اليد لمواليد عامي 2002-2006

حماة-سانا

حقق الطليعة والنواعير فوزهما الثاني على التوالي في بطولة الدوري بكرة اليد للذكور لمواليد ما بين عامي 2002-2006 والتي تقام بحماة بمشاركة عشرة أندية.

ففي المجموعة الأولى وضمن الجولة الثانية فاز النواعير على دوما 38-14 كما فاز فريق القنيطرة على الفرات 33-25 وفي المجموعة الثانية تغلب الطليعة على الشباب 35-26 والفتوة على الجزيرة 32-27 هدفاً.

وكانت مباريات اليوم الأول من البطولة قد أسفرت عن فوز النواعير على الفرات 43-18 واليقظة على القنيطرة 26-24 ضمن المجموعة الأولى والطليعة على الفتوة 44-23 والجيش على الشباب 32-17 ضمن المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثالثة اليوم حيث يلعب النواعير مع القنيطرة ودوما مع اليقظة بالمجموعة الأولى بينما يلعب الطليعة مع الجزيرة والفتوة مع الجيش بالمجموعة الثانية.

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