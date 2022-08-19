برلماني ألماني يدعو للتفاوض مع روسيا بشأن الغاز

برلين-سانا

دعا رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الاتحادي الألماني كلاوس إرنست حكومة بلاده للتفاوض مع روسيا بشأن الغاز معتبراً أنه لا ينبغي أن تعاني ألمانيا من عقوباتها ضد موسكو.

وقال إرنست في بيان نقلته وكالة نوفوستي اليوم: انضم السياسيون البارزون في الأحزاب الحاكمة بألمانيا إلى موقفي الذي يرى أنه من المعقول التفاوض مع روسيا بشأن موثوقية إمدادات الغاز إلينا وهذا من شأنه أن يخفض الأسعار بشكل فعال ويسمح لنا بعدم المعاناة من عقوباتنا.

وكان إرنست دعا في وقت سابق إلى عودة التفاوض مع روسيا بشأن خط أنابيب غاز (السيل الشمالي 2) واصفاً العقوبات الغربية ضدها بالخاطئة.

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