تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس جدري القرود في الفلبين

مانيلا-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس جدري القرود في البلاد ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 3 حالات.

ونقلت وسائل إعلام فلبينية عن الوزارة قولها: إن الحالتين الجديدتين لشخصين يبلغان من العمر 34 و29 عاماً ولديهما تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس جدري القرود.

وكانت الفلبين أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في الـ 29 من تموز الماضي.

يشار إلى أنه وحتى الـ 16 من آب الجاري تم تسجيل 36412 حالة مؤكدة مختبرياً بجدري القرود في العالم و179 حالة إصابة محتملة بما في ذلك 12 حالة وفاة في أنحاء العالم وفق منظمة الصحة العالمية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency