قاليباف: لن نسمح للغرب بفرض مطالب إضافية في الاتفاق النووي

طهران- سانا

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تسمح للغرب بفرض أو إضافة أي مطالب جديدة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة ارنا عن قاليباف قوله في حسابه على موقع تويتر اليوم: إذا أراد الطرف الغربي عدم الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة من خلال التنمر فلن نسمح له بمطالب إضافية في الاتفاق النووي لافتاً إلى أن إيران تتعامل مع الملف النووي في إطار الضمانات في حال التزام الغرب بها.

وكان قاليباف أعلن أمس أنه إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بالاتفاق النووي المصدق عليه من قبل منظمة الأمم المتحدة فلا مبرر لأن تعود إيران إلى الالتزام بتعهداتها.

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