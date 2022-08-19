أكثر من مليار ليرة غرامات على مخابز ومعتمدين مخالفين بدمشق خلال 10 أيام

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن إجمالي الغرامات التي طالت مخابز ومعتمدين مخالفين في دمشق خلال الفترة من الـ 9 حتى الـ 18 من الشهر الجاري بلغت أكثر من مليار ليرة سورية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق تواصل رقابتها على المخابز والمعتمدين لضبط المخالفين والمترهلين في عملهم حيث ضبطت خلال الفترة الواقعة بين الـ 9 والـ 18 من الشهر الجاري 17 مخبزاً بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز وسوء صناعة الخبز وبلغت قيمة الغرامات ملياراً و43 مليون ليرة سورية كما ضبطت 20 معتمداً بمخالفة نقص تخريج عدد ربطات الخبز التمويني عبر البطاقات الإلكترونية وبلغت قيمة الغرامات 186 مليوناً و104 آلاف ليرة.

ووفق البيان يكون المبلغ الإجمالي للغرامات ملياراً و229 مليوناً و418 ألف ليرة وأحيلت الضبوط إلى القضاء وفق أحكام المرسوم رقم 8 عام 2021.

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