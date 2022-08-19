بيونغ يانغ تعلّق على مقترح لرئيس كورية الجنوبية

بيونغ يانغ-سانا

أكدت كوريا الديمقراطية الشعبية رفضها الشديد لمقترح الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بشأن تقديم دعم اقتصادي لبيونغ يانغ مقابل نزع السلاح النووي لديها مشددة على أن هذا الحديث “مجرد هراء”.

وأوضحت نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري الديمقراطي كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية “أن الرئيس يون خرج بهذه الخطة في الخطاب الذي ألقاه في الـ 15 من آب الجاري .. وقد كان من الأفضل له أن يبقى صامتاً على أن يخرج بمثل هذا المقترح الذي يشكل ذروة “الحماقة والهراء”.

وتابعت يو جونغ “ان الخطة القائمة على مقايضة التعاون الاقتصادي بشرف بلادنا وسلاحها النووي والتي تشكل أمنية وحلم يون تثبت أنه بالفعل ساذج وأقرب إلى التفكير الطفولي.. فلا أحد يبادل مصيره بكعكة ذرة”.

وأضافت: “ونحن من جانبنا سنواجه بالازدراء مثل هذه الأحلام الحمقاء والتي تتصور أنه يمكن جعلنا نتخلى عن أسلحتنا النووية في حال دفعوا لنا المزيد.. وسننصحهم بالاهتمام بأمورهم الخاصة .. فهم لن يكون لديهم الوقت للحديث عن اقتصاد الآخرين وتحسين معيشة شعوب الدول الأخرى..لأنه قد تتم إقالتهم من مناصبهم في أي وقت بسبب اقتصادهم الفاسد”.

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