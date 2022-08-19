SCS-NET
الشريط الأخباري

قتيلان في حادث تصادم طائرتين في مطار بولاية كاليفورنيا الأميركية

2022-08-19

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما في حادث تحطم طائرتين صغيرتين شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها إن طائرة من طراز سيسنا 340 ثنائية المحرك تقل شخصين وطائرة سيسنا 152 أحادية المحرك على متنها الطيار فقط اصطدمتا ببعضهما البعض قبيل هبوطهما فوق مطار “واتسونفيل” بولاية كاليفورنيا ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث بجروح.

وفتحت الوكالة الأميركية لسلامة النقل تحقيقاً للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مقتل 14 شخصا جراء إطلاق رصاص على مؤسسة للخدمات الاجتماعية بمدينة سان برناردينو الأمريكية

كاليفورنيا-الولايات المتحدة-سانا تعرفت السلطات الأمريكية على هوية رجل وامراة يشتبه أنهما شاركا في عملية إطلاق …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved