قتيلان في حادث تصادم طائرتين في مطار بولاية كاليفورنيا الأميركية

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما في حادث تحطم طائرتين صغيرتين شمال ولاية كاليفورنيا الأميركية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها إن طائرة من طراز سيسنا 340 ثنائية المحرك تقل شخصين وطائرة سيسنا 152 أحادية المحرك على متنها الطيار فقط اصطدمتا ببعضهما البعض قبيل هبوطهما فوق مطار “واتسونفيل” بولاية كاليفورنيا ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة الثالث بجروح.

وفتحت الوكالة الأميركية لسلامة النقل تحقيقاً للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.

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