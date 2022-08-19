منظمة الصحة العالمية توصي بإعادة تطعيم الأطفال ضد كورونا

جنيف-سانا

دعت منظمة الصحة العالمية لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و17 عاماً والذين يعانون من الأمراض المصاحبة بجرعة رابعة من لقاح “كوفيد 19”.

ونقلت وسائل إعلام عن خبير التطعيمات في المنظمة أليخاندرو كرافيوتو قوله إنه “فيما يتعلق باستخدام معززات فايزر وموديرنا لدى الأطفال.. يجب تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و17 عاماً والذين يعانون من أمراض كامنة لتجنب المخاطر العالية في هذه المجموعة”.

وأضاف “لا نوصي باستخدام المعزز للأطفال الذين ليسوا في المجموعات ذات الأولوية حتى لو كانت تلك اللقاحات مرخصة لتلك المجموعات”.

وقال كرافيوتو إنه “للتوصية بتطعيم الأطفال بشكل عام يحتاج المرء إلى معرفة المزيد عن هذه اللقاحات أكثر مما هو معروف اليوم وعلى وجه الخصوص إلى متى تحمي”.

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