روسيا تكشف عن نظام جديد لتشغيل الهواتف والأجهزة الذكية

موسكو-سانا

كشف المبرمجون الروس خلال فعاليات منتدى “الجيش 2022” عن نظام جديد طوروه لتشغيل الهواتف والأجهزة الذكية.

وذكرت وكالة نوفوستي أن المبرمجين عرضوا خلال المنتدى نسخة معدلة من نظام “لينوكس” المخصص للحواسب لكنه صمم ليعمل مع الأجهزة المزودة بشاشات لمسية مثل الهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

وتبعاً للمبرمجين فإن النظام الجديد جهز بأدوات حماية أمنية داخلية مدمجة وتستوفي هذه الأدوات المتطلبات الموضوعة في سجل البرامج الصادر عن وزارة التنمية الرقمية الروسية.

وأبرز ما في النظام الجديد هو اعتماده على برمجيات “اينوكس” المفتوحة المصدر أي يمكن معه تشغيل التطبيقات المطورة لأجهزة أندرويد ودون إدخال تعديلات إضافية على برمجياته.

كما يمكن تشغيل النسخة المعدلة الجديدة مع الحواسب المنزلية أو المكتبية بوضع الشاشة الكامل ويكفي لهذا الأمر تحميل هذا النظام بالجهاز ووصل الحاسب بالشاشات أو الملحقات الخارجية الأخرى.

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