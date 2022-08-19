اندلاع حريق بمستودع للذخيرة في مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن إجلاء المدنيين من قريتين في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة.

ونقلت وكالة نوفوستي عن غلادكوف قوله “إن حريقاً اندلع في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية تيمونوفو بضواحي مدينة فالويسكي” مضيفاً “إنه لم تقع إصابات ولا يوجد ضحايا.. ويتم إجلاء سكان قريتي تيمونوفو وسولوتي إلى مسافة آمنة” وتقصف قوات كييف بشكل متكرر الأراضي الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا مثل مقاطعة بريانسك وكورسك وبيلغورود وجمهورية القرم.

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