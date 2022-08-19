بيت السينما يعرض الفيلم الدنماركي (جولة أخرى)

دمشق-سانا

شاهد جمهور بيت السينما مساء اليوم الفيلم الروائي الطويل الدنماركي بعنوان جولة أخرى في سينما كندي دمشق وهو انتاج عام 2020 ومن إخراج توماس فينتربيرغ و سيناريو لفينتربيرج وتوبياس ليندهولم و بطولة مادس ميكلسن وتوماس بو لارسن.

الفيلم يتعرض عبر 117 دقيقة لأزمة منتصف العمر والفشل في العلاقات الاجتماعية والعمل من خلال موضوع مرتبط بثقافة سكان شمال أوروبا ومدى ارتباط تلك الشعوب بعادة شرب الكحول وأثرها على سلوك الانسان.

وعن اختيار الفيلم قال المخرج رامي نضال أحد المشرفين على بيت السينما في تصريح لسانا: “المخرج أكمل من خلال هذا الفيلم موضوع بدأه في فيلم احتفال عام 1998 كنوع من الاحتفاء بالحياة خاصة بعد موت ابنته قبل بدء تصوير الفيلم بأربعة أيام والتي أهدى الفيلم لروحها في نهاية الشريط.

مبيناً أن عرض الفيلم فرصة للاطلاع على النتاج السينمائي في بلاد شمال أوروبا.

ولفت نضال إلى أن المخرج فينتربيرغ أسس مدرسة الدوغما في السينما بالشراكة مع المخرج الدنماركي لارس فون ترايير في فترة التسعينات من القرن الماضي وهي آخر المدارس السينمائية وتعتمد التخلي عن الإضاءة والديكور الصناعيين والتصوير في ظروف واقعية مشيراً إلى أن فيلم جولة أخرى يحمل ملامح هذه المدرسة.

وعرض فيلم جولة أخرى لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2020 وحصد عدة جوائز منها اوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2021 كما رشح لأوسكار أفضل إخراج.

يذكر أن المؤسسة العامة للسينما أطلقت مشروع بيت السينما قبل عامين وعاد مؤخراً بعد توقف ليقدم عروضه في سينما الكندي بدمشق.

محمد سمير طحان

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