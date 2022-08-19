مقتل شخصين بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك

دونيتسك-سانا

أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم مقتل شخصين أحدهما طفل وإصابة ثمانية أشخاص آخرون بينهم طفلان في مدينة غورلوفكا جراء القصف الأوكراني.

ونقلت وكالة نوفوستي عن المقر قوله في بيان “إنه نتيجة لقصف القوات الأوكرانية على غورلوفكا قتل شخصان بينهم فتاة وأصيب 8 مدنيون آخرون بينهم طفلان”.

إلى ذلك أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك أن قوات كييف قصفت بأكثر من 250 قذيفة 13 بلدة في الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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