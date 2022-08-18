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الفنان دريد عواضه ينثر إبداعه في حديقة تشرين ضمن مشروع حدائق الفن

2022-08-18

دمشق-سانا

نظمت مديرية المسارح والموسيقى في وزارة الثقافة حفلا لفرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث ضمن “مشروع حدائق الفن” وذلك على خشبة المسرح الروماني بحديقة تشرين.

ويأتي الحفل الذي جاء بإشراف الموسيقي صلاح قباني ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة لإعادة الحياة للتراث الغنائي السوري حيث تضمن الحفل عدداً من الأغاني التراثية السورية قدمها الفنان دريد عواضة ومنها “كان عندي غزال” من ألحان الفنان الراحل رفيق سبيعي  و”دزني واعرف مرامي” التي رافقه بها الفنان الكبير دريد لحام في مسلسل صح النوم.

الفنان دريد عواضة وفي تصريح خاص لسانا بين أنه لكل فنان لونه الطربي الخاص وأدرج نفسه ضمن فناني اللون الطربي نظراً لامتلاكه ما يقارب المئتي أغنية خاصة ما زال العديد من فناني اليوم يغنوها في العديد من الحفلات.

ورأى عواضة ضرورة وجود نوع كهذا من الفعاليات لحماية الأغاني التراثية من التشوه مستشهداً بأداء البعض من المطربين لهذه الأغاني بصورة خاطئة.

وعن رسالته من خلال هذا الحفل أوضح عواضة أنه أقرب للجمهور من أي وقت مضى معتبراً إياهم سبباً في شهرته فكان غناؤه في هذا الحفل إهداء لهذا الجمهور الذواق للفن الأصيل.

خضر سليمان وأماني فروج

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