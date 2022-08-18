رأفت محمد مدرباً لفريق تشرين بكرة القدم

اللاذقية-سانا

تعاقد نادي تشرين مع المدرب رأفت محمد لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم للرجال خلال المرحلة القادمة للموسم الكروي المقبل.

وقال رئيس النادي طارق زيني في تصريح لـ سانا “إنه تم التعاقد مع المدرب رأفت محمد لتدريب فريق تشرين خلال الموسم الكروي القادم وسيتم الإعلان عن الكادر الفني والإداري الذي سيعمل معه خلال الأيام القليلة القادمة”.

وأعرب زيني عن ثقته بأن المدرب محمد سيعمل على تطوير مستوى الفريق ليحقق طموحاتنا جميعا بالبقاء مع المنافسين بقوة على اللقب الذي حققه الفريق في الموسم الماضي.

وجاء محمد مدرباً لتشرين خلفاً للمدرب عمار الشمالي الذي قدم استقالته مؤخراً.

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