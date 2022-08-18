مصرع خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء عواصف ضربت جزيرة كورسيكا

باريس-سانا

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم مصرع خمسة أشخاص وإصابة العشرات جراء العواصف الرعدية التي ضربت جزيرة كورسيكا الفرنسية.

ونقلت وكالة اسوشييتد برس عن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية قولها: إن ” رياحاً قوية بلغت سرعتها أكثر من 220 كيلومتراً في الساعة ضربت جزيرة كورسيكا ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص واصابة العشرات تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج”.

ولفتت وكالة الأرصاد الجوية إلى أن الجزيرة سجلت نسبة أمطار في بضع ساعات أكثر من الأمطار التي هطلت خلال الأشهر القليلة الماضية مجتمعة.

وبقيت نحو 45 ألف أسرة من دون كهرباء جراء العواصف وأكثر من مئة سفينة متوقفة أو محطمة أو عالقة في المنطقة.

وقالت الهيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط: أن هناك نحو 60 عملية إنقاذ جارية على طول الساحل الغربي لجزيرة كورسيكا لمساعدة السفن.

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