ملتقى المغتربين بالسويداء يبحث واقع الاستثمار وفرصه المتاحة في المحافظة

السويداء-سانا

بحث ملتقى المغتربين الذي أقيم في مبنى محافظة السويداء اليوم واقع الاستثمار وفرصه المتاحة في المحافظة ومساهمة المغتربين في التنمية المحلية والاقتصادية وعملية البناء بتضافر جهود جميع الجهات.

وقدم الملتقى الذي نظمته مديريتا دعم القرار والتخطيط الإقليمي والمناطق الصناعية بمحافظة السويداء وفرع الهيئة السورية للاستثمار بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية عرضا حول مقومات المحافظة وواقع عدد من التجارب والمشروعات الاستثمارية الناجحة فيها.

وشملت مداخلات المستثمرين والمغتربين أهمية تأمين مصادر الطاقة وتعزيز حالة الأمن والأمان وتحقيق استقرار بسعر الصرف ومكافحة الفساد والروتين الإداري وتذليل الصعوبات ومعالجة معوقات العمل وتقديم التسهيلات الممكنة للمستثمرين والمغتربين لتشجيعهم للعودة إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره وتنميته.

ونوه محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك خلال الملتقى بدور المغتربين الوطني في بلاد الاغتراب من خلال ما يقدمونه من مساعدات وما يقومون به من استثمارات تدعم الاقتصاد السوري وتسهم في تنميته لافتاً إلى أهمية هذه اللقاءات لبحث قضايا وطروحات المغتربين والمستثمرين ووضع الرؤية الأفضل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتذليل الصعوبات.

وقدم مدير المناطق الصناعية بالسويداء المهندس علاء أبو عمار عرضاً للمقومات والمزايا الاستثمارية الزراعية والصناعية والطبيعية والجيولوجية والسياحية والثقافية والتاريخية والدينية وفرص الاستثمار المطروحة بمختلف المجالات ودور المدينة الصناعية في أم الزيتون التي تمثل خامس تجمع صناعي في سورية كحاضن للمشروعات الصناعية.

وأشارت مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي بالمحافظة جيهان العوام إلى مبادرات ومساهمات المغتربين الاجتماعية الكبيرة في مختلف المجالات ومنها تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإقامة مشروعات استثمارية ومساعدة المجالس المحلية ما يعكس تمسكهم بوطنهم وأهلهم في ظل الظروف التي تمر بها سورية.

بدورها تحدثت مدير فرع هيئة الاستثمار السورية بالسويداء ميس فهد حول مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي يهدف لإيجاد بيئة استثمارية منافسة وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ودور فرع الهيئة في تشجيع المستثمرين وتقديم التسهيلات أمامهم.

المحامي العام بالمحافظة القاضي فؤاد سلوم عرض للتسهيلات التي تقدمها قوانين الاستثمار وتحديثاتها بشكل متواصل بما يتناسب مع رغبة النهوض بالوطن والمجتمع مع الاستعداد للإجابة عن استفسارات وتساؤلات للمغتربين والمستثمرين حول القوانين الناظمة والإجراءات المتعلقة بالعمل.

رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء نبيه بكري لفت إلى ما تقوم به الغرفة لتشجيع عودة المغتربين ودعوة المستثمرين للاستثمار في المحافظة والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة.

حضر الملتقى أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالسويداء فوزات شقير ورئيس مجلس المحافظة رسمي العيسمي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمحافظة ومديري الدوائر والجهات ذات الصلة وحشد من المغتربين والمستثمرين والفعاليات التجارية والصناعية.

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