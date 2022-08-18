الصحة العالمية: إصابات كورونا تتراجع

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم تراجع إصابات فيروس كورونا بنسبة 24 بالمئة على الصعيد العالمي مقارنة بالعام الماضي.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل 5.4 ملايين إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت: إن نسبة التراجع بلغت نحو 40 بالمئة في أفريقيا وأوروبا بينما بلغت الثلث في الشرق الأوسط.

وعن الوفيات جراء كورونا ارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا بنسبة 31 بالمئة و12 بالمئة على التوالي ولكنها تراجعت أو ظلت ثابتة في الأماكن الأخرى.

من جهته أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي إلى أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 35 بالمئة لافتاً إلى حدوث 15000 حالة وفاة في الأسبوع الماضي.

وحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية فإن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت بتاريخ اليوم إلى 593 مليوناً و359 ألفاً و909 حالات.

وأكدت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم وصلت إلى 6 ملايين و445 ألفاً و674 حالة.

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