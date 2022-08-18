روسيا تستعرض في منتدى الجيش2022 تقنيات عسكرية حديثة

موسكو-سانا

شهدت فعاليات منتدى الجيش2022 الكشف عن العديد من الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية المتطورة بعضها لم يتم عرضه للعلن من قبل.

وحسب موقع روسيا اليوم فإن من بين أبرز المعروضات التي شهدها المنتدى كانت منظومة (جنتور) التي طورتها شركة روس إلكترونيكس التابعة لـ (روستيخ) والتي يمكنها تبعاً للخبراء تأمين الاتصالات وتأمين تبادل البيانات عبر الأقمار الصناعية للوحدات العسكرية ووحدات حماية القانون دون الاعتماد على أقمار منظومتي غلونس وجي بي إس.

كما تم عرض غواصة (سوروغيت) المسيرة والتي كشف عنها مكتب روبين الروسي للتصاميم العسكرية وهي غواصة فريدة من نوعها لا يمتلكها حتى الآن أي جيش في العالم إضافة إلى الكشف عن خلائط الوقود الصديق للبيئة والذي طوره الخبراء الروس ليعمل مع أحدث الطائرات وصواريخ الفضاء ووصفوه بأنه يساهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات المضرة بالبيئة.

وشهد المنتدى أيضاً الكشف عن العديد من الأجهزة والمنظومات الإلكترونية الروسية الحديثة.

وتعقد فعاليات منتدى الجيش2022 هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 آب الجاري في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض وكذلك في مطار كوبيكا ومعسكر ألابينو بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

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