العدوان السعودي يجدد خرقه وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

جددت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرقها وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غرب اليمن.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط قوله اليوم إن هذه القوى ارتكبت 86 خرقاً خلال الساعات الـ 24 الماضية من بينها 3 هجمات للطيران التجسسي على حيس و15 خرقاً بقصف مدفعي و52 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودى ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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