تستهدف 14 ألف طن من البندورة… كونسروة دمشق تنوع منتجاتها من الخضار والفواكه

دمشق-سانا

تستهدف الشركة الحديثة للصناعات الزراعية (كونسروة دمشق) تصنيع نحو 14 ألف طن من البندورة ضمن خطتها للموسم الحالي.

مدير عام الشركة أحمد الأحمد اوضح في تصريح لمراسل سانا أنه منذ بداية الموسم وحتى الآن استجرت الشركة نحو ألفي طن من البندورة ومستمرة باستجرار هذه المادة وبوتيرة أعلى مع قطاف العروات القادمة مستثمرة العرض الكبير وانخفاض أسعارها مع اقتراب ذروة الموسم خلال الفترة القادمة لتصنيع أكبر كمية من رب البندورة كون المادة مطلوبة بشكل كبير.

وبين الأحمد أن الشركة تطمح إلى تنويع سلة منتجاتها من الخضار والفواكه الموسمية وخاصة التي عليها اقبال كبير عبر تصنيعها ومنها البامياء الديرية والفاصولياء المطبوخة المعلبة و المخللات وذلك بحسب الطلب عليها في السوق الى جانب منتجاتها التقليدية ومنها (الفول المدمس والحمص بالطحينية..المسبحة و رب البندورة و المربيات والحلاوة الطحينية) إلى جانب دبس الفليفلة التي بدأت بانتاجه مؤخراً و (الأرضي شوكي.. الأنغينار).

وأشار الأحمد إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن إطار خطة وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية لتطوير الإنتاج كما ونوعاً مع الحفاظ على الجودة وأفضل المواصفات ودعم الشركات والمعامل بكل الإمكانات المتاحة للعمل بأقصى طاقاتها وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعيق العملية الانتاجية مؤكداً سعي الشركة المستمر لتحديث خطوط الإنتاج واستثمار الإنتاج الزراعي واستجراره من الفلاحين مباشرة بما يضمن تزويد السوق المحلية بمنتجاتها بجودة عالية وأسعار منافسة.

وحسب التقرير الإنتاجي والتسويقي للشركة فإنها قامت بتصنيع منتجات بكمية بلغت نحو 1357 طناً وبقيمة إجمالية تجاوزت 5.979 مليارات ليرة سورية خلال الفترة الممتدة من بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي.

وأوضح التقرير أن الإنتاج تضمن321.290 طناً من مادة رب البندورة و465.894 طناً من المربيات و555.197 طناً من الكونسروة و14.507 طناً من مادة حلاوة الطحينة.

وأشار التقرير إلى أن كمية المبيعات التراكمية خلال المدة المذكورة بلغت 1420.841 طناً وبقيمة إجمالية تجاوزت 6.303 مليارات ليرة.

أحمد سليمان ولؤي حسامو

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