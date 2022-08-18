بهدف الحد من استيراد مواد التعقيم.. وحدة تعقيم مياه الشرب بدمشق وريفها تنتج 635 طناً من الكلور

دمشق-سانا

وصلت كمية إنتاج الكلور السائل المخصص لتعقيم مياه الشرب في وحدة إنتاج مواد تعقيم المياه في دمشق وريفها إلى أكثر من 635 طناً منذ افتتاحها العام الماضي حتى الآن بما يلبي حاجة المياه المراد ضخها إلى محافظتي دمشق وريفها وفق مدير الوحدة أحمد هدايا.

وفي تصريح لمراسل سانا بيّن هدايا أن إنتاج الوحدة يبلغ 6 أطنان يومياً من الكلور السائل كحد أقصى مشيراً إلى أنه تم إنشاء الوحدة بهدف تصنيع الكلور كمادة تعقيم محلياً والحد من استيرادها وخصوصاً في ظل الظروف والحصار الاقتصادي الذي تعاني منه سورية.

وأشار هدايا إلى أن الإنتاج في الوحدة يحقق معايير التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة المحيطة من خلال التعامل مع جميع المنتجات الثانوية والرواسب عن عملية التصنيع عبر وحدات لتجفيف المخلفات الناتجة عنه لافتاً إلى أن الوحدة تحافظ على ثبات المادة واستمرارية توريدها إلى جميع الخزانات ونقاط التوزيع المخصصة لضخ المياه للمناطق في دمشق وريفها.

وكشف هدايا أنه يجري العمل على توسيع الوحدة وإضافة خزانات جديدة بما ينعكس على كمية الإنتاج التي من الممكن أن تصل بعد التوسع إلى 9 أطنان يومياً.

بدوره الكيميائي المشرف في الوحدة نزار حدوب أوضح أن مراحل عمل الوحدة تبدأ بإضافة مواد “كربونات الصوديوم” و”هيبوكلوريد الكالسيوم” بنسب معينة وتنقية المياه اللازمة لعملية الخلط في الخزانات عبر عدة فلاتر ومعالجة الرواسب والمواد الناتجة عن عملية التصنيع.

وبيّن حدوب أن عملية خلط المواد تستغرق 4 ساعات وتترك بعدها 24 ساعة من أجل التنقية من الشوائب ثم تتم تعبئة المنتج بخزانات ليتم نقلها إلى محطات الضخ موضحاً أن تركيز الكلور المنتج يصل إلى نحو8 بالمئة حيث يحتاج المتر المكعب من مياه الشرب إلى 6 ملم من الكلور.

مهند سليمان

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