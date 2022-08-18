التربية تعدل تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي المهني

دمشق-سانا

حرصاً على مصلحة الطلاب عدلت وزارة التربية في تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي المهني للمدارس الثانوية الرسمية العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن التعديل أتاح تسجيل من يرغب من الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي من النظاميين والدارسين بصفة دراسة حرة من محافظات “دمشق وريف دمشق والقنيطرة” خلال فترة التسجيل المحددة لغاية الثامن والعشرين من شهر آب فقط في الصف الأول الثانوي المهني في الثانويات المهنية القريبة من مناطق سكنهم التابعة لأي من هذه المحافظات.

وكانت الوزارة اشترطت في تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للمدارس الثانوية الرسمية العامة والمهنية والخاصة والمستولى عليها وما في حكمها للعام الدراسي 2022-2023 التي أصدرتها في الـ 2 من آب الجاري أن يسجل الطالب أو الطالبة في المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية حصراً باستثناء طلاب محافظتي الرقة وإدلب.

واشترطت الوزارة في تعديلها لشروط التسجيل اليوم تقديم الطالب الحاصل على شهادة التعليم الأساسي من محافظة دمشق سند إقامة يثبت أنه من سكان المحافظة الراغب بالتسجيل فيها.

كما مددت الوزارة اليوم فترة التسجيل في الصف الأول الثانوي المهني لغاية الثامن والعشرين من شهر آب الجاري ليتمكن الطلاب الذين تأخر حصولهم على شهادة التعليم الأساسي من التسجيل حتى تاريخه.

رحاب علي

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