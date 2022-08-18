انطلاق منافسات بطولة الدوري بكرة اليد للفئات العمرية

حماة-سانا

بمشاركة عشرة أندية انطلقت منافسات بطولة دوري كرة اليد للفئات العمرية لأعوام 2002-2006 على أرض صالة ناصح علواني بحماة.

وقسمت الأندية المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى النواعير والفرات واليقظة والقنيطرة ودوما والثانية الطليعة والجيش والفتوة والشباب والجزيرة.

وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول عن فوز النواعير على الفرات بنتيجة 18-43 هدفاً واليقظة على القنيطرة 24-26 هدفاً والطليعة على الفتوة بنتيجة 23-44 هدفاً والجيش على الشباب 17-32 هدفاً.

وتقام البطولة بنظام المجموعات من مرحلة واحدة حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي سيقام بطريقة خروج المغلوب من مباراة واحدة.

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