تنظيم ضبطين بحق مالكي مسبحين في السويداء لمخالفتهما الشروط الصحية

السويداء-سانا

نظمت دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء ضبطين بحق مالكي مسبحين بسبب مخالفات تتعلق بالشروط الصحية المطلوبة للعمل فيهما.

وأشار رئيس دائرة الشؤون الصحية في مجلس المدينة الدكتور مروان عزي في تصريح لمراسل سانا إلى أن تنظيم الضبطين جاء بعد تحليل عينات مياه من قبل مديرية البيئة وملاحظة عدم مطابقة المياه للمواصفات المطلوبة وخاصة من ناحية التعقيم والفلترة وضبط توازن المواد الكيميائية مبيناً أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لفرض غرامات مالية بحق المخالفين.

وأوضح عزي أن مديرية البيئة أخذت عينات جديدة من المسبحين المخالفين للتأكد من تصحيح أوضاعهما وفي حال تكرار المخالفة سيجري العمل على إغلاقهما.

ويبلغ عدد المسابح العامة والخاصة في محافظة السويداء المرخصة أصولاً نحو 30 مسبحاً.

عمر الطويل

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